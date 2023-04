Nešťastný začátek sedmého utkání. Domácí Gewiese po ráně pukem zvracel krev

Čištění ledu od krve po zranění Petra Gewieseho z Vítkovic během semifinále play off s Hradcem Králové.

Lékař zasahoval u zraněného hokejisty Vítkovic Petra Gewieseho během semifinále play off rovnou na ledě.

Z utkání, v němž se rozhodne o tom, kdo se ve finále play off postaví mistrovskému Třinci, uběhly sotva dvě a půl minuty, když obránce hostí McCormack využil volného prostoru a vyslal puk na domácí branku. Do cesty letícího puku se vrhnul Gewiese a dostal zásah někam do oblasti zad. Urostlý bek se sesunul k ledu a začal se svíjet bolestí.