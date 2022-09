Nezvládnuté derby a další porážka. Takové zápasy jsme uměli vyhrávat, štvalo třineckého Kacetla

Vítězný gól hostů prošel hrdinovi posledních dvou play off mezi betony, na pátý do prázdné branky už se díval jen ze střídačky. „Musím kluky více podržet. Druhý gól jde za mnou, při tom třetím trefil ten hráč asi pěticentimetrové místo, které tam vždycky zbude. Měli jsme to dobře rozehrané, je to škoda,“ štvalo Kacetla.

Zažil jste v Třinci dva tituly, jak funguje šatna s tím, že se nedaří?

Chceme vyhrávat, chceme to otočit. Snažíme se najít cestu všichni dohromady, abychom cestu našli a štěstí se otočilo pro nás. Ne proti nám. Máme tlak, máme všechno, nehrajeme úplně špatně, ale chybí nám něco, co by výhru dokončilo.

Před sezonou prošel Třinec znatelnými změnami. Odešli reprezentanti, trenér. Byli jste připraveni na to, že by to nemuselo hned fungovat?

Ne, vůbec ne. Snažíme se hrát tak, abychom vyhrávali. Že to teď zrovna nelepí, je momentální situace. Věřím, že se to brzo otočí. Že najdeme, co funguje, a budeme na tom stavět. A že to půjde.

Bylo proti Vítkovicím klíčové, že jste neodskočili o dva góly?

Je to škoda. Měli jsme to dobře rozehrané, nějaké góly jsme mohli dát. Na druhou stranu i Vítkovice je mohly dát. I když to bylo o gól, takové zápasy jsme uměli a umíme vyhrávat. Musíme do toho jít znova, tak jak jsme to dělali v minulosti.

Pět gólů doma jste nebyli zvyklí dostávat. Je hra do defenzivy jiná než v minulých letech?