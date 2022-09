Furch jako zeď. Byl neuvěřitelný, chválili Brněnští svého gólmana

„56 střel? To je dost,“ prohodil Bulíř. „Furchy je velice kvalitní gólman, což jsem poznal už v minulé sezoně, kdy jsme se spolu potkali v Plzni. Nakonec tam měl i kratší angažmá, když odešel do Švédska, takže kvalitu určitě má," pochválil Furcha. Ten Kometu posílil před třemi týdny ze švédského Färjestadu, s nímž slavil titul.

„Snažil jsem se pořád udržovat v tempu, ale jak gólmani říkají, že mají raději, když na ně jde více střel, tak je to pravda. Bylo to těžký, střel na mě bylo málo. A když byla šance, šlo o celkem těžký zákrok,“ pověděl 19letý Král, který se snažil něco od zkušenějšího Furcha pochytit.

Furch kapituloval dvakrát ve druhé třetině, kdy čelil celkem 22 pokusům domácích. „Je vidět, že chytá v klidu. Hodně střel šlo do břicha, hodně do lapačky. Měli jsme zkusit střelu do betonu a nějakou dorážku, co by ho třeba trochu rozhodilo. Recept jsme na něj našli jen dvakrát, a to je málo,“ litoval Bulíř, jenž v této sezoně skóroval poprvé. Jen pro srovnání, extraligový rekord v počtu střel na zápas drží Zlín. V sezoně 2001/2002 vyslal na branku Znojma celkem sedmdesát ran a vyhrál 6:3.