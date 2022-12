Nikdo z nás na nic nekašle, ale nelepí nám to, stýská si po další porážce útočník Komety Horký

„Teď se nám bohužel nedaří. Hrozně nás to mrzí. Byť si to asi spousta lidí nemyslí, bojujeme ze všech sil a chceme vyhrávat. Rozhodně nikdo z nás na nic nekašle," tvrdí zklamaný útočník Brna Luboš Horký. „Jenže nám to teď nelepí. Nedáváme tutovky, a naopak sami laciné góly inkasujeme," stýská si.

Prozradil, že po přesunu do Varů absolvoval sezení s trenérem Brukem i asistentem Skuhravým. „Seznamovali mě s herním systémem. Chtěl jsem do mužstva co nejlíp zapadnout. Jsem rád, že nám to v Brně šlapalo. Makali jsme, nevzdali jsme se ani když jsme prohrávali. Nehleděli jsme, jestli je Kometa momentálně ve srabu. Chtěli jsme si odvézt tři body, a to se nám díky výbornému týmovému výkonu podařilo," liboval si Koffer, který podepsal v Energii smlouvu do konce této sezony plus na další dva roky. „Beru to jako nový start," tvrdí.