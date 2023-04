Normálně jsem se bál, ať se mi puk nenamotá na hokejku, smál se třinecký Hrňa

Fotogalerie +4

Jak těžké bylo odkrytou branku trefit?

Willák (Roman Will) to měl těžký, já to před ním ještě tečoval, měl to těžké zareagovat, chytit. Vypadlo mu to, já to jen dorazil. Ale jak byla ta branka odkrytá, normálně jsem se bál, aby se mi to nenamotalo na hokejku, protože jsem měl puk pod nohama. Fakt jsem se do poslední chvíle bál, že to minu, ale naštěstí se to nestalo.

Libor Hudáček dál čaruje! 🧙‍♀️😱 Tentokrát si pohrál s obranou Pardubic a po krásném průniku útočným pásmem poslal svůj tým do vedení. 🏒👏 #TRIPCE #TELH pic.twitter.com/G31HzKkDpN — Tipsport extraliga (@telhcz) April 6, 2023

Obě třinecké branky padly po individuálních akcích. První si sám svými kličkami v útočném pásmu zařídil Libor Hudáček, před tou vaší míchal s pukem Aron Chmielewski. Je to cesta, jak se dostat do přeplněného prostoru před branku?

Nesmí se tam ale udělat chybka, protože tím by se soupeři otevřela cesta k protiútoku. Hudy (Hudáček) to ovšem udělal úplně perfektně. Dva jejich hráči už čekali, že to bude nahazovat na bránu, stáhnul si to a poslal nad vyrážečku. Aron se taky pěkně propletl středním pásmem. Říkal jsem mu, že se tam proplet, jak had ve té hře na mobilu. A pak našel Doudyho (Milna Douderu) na modré.

Bylo těžké zareagovat na vyrovnání Pardubic po ojedinělé chybě Kacetla?

To bych vůbec neřešil, nějakou chybu Ondry, protože nás drží každý zápas. Bez něho bychom nebyli tam, kde jsme.

I mistr se někdy utne... 😬 Vondráček využil zaváhání Kacetla a vyrovnal! 🚨👀 #TRIPCE pic.twitter.com/Aye6f7Z6vs — Tipsport extraliga (@telhcz) April 6, 2023

Po tom vyrovnání jste byli místy pod velkým tlakem. Bylo těžké to ustát?

Samozřejmě, nebyl to od nás úplně optimální výkon. I jsme si to v kabině řekli, že to nebylo úplně ono. Ale jsme rádi, že jsme si našli cestu k vítězství. Zítra musíme začít úplně jinak.

Je těžké držet psychiku, koncentraci na svědomitou obranu?

Hrajeme to už nějakou dobu, je to fakt o detailech. Když vypadne jeden, tak se tam otevírají dvířka, kdy můžou Pardubice hrozit. Na to se musíme soustředit, aby si každý dělal, co má.

Ubránili jste tři oslabení. Dobře odvedená práce?