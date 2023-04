Chyb jsme udělali míň, Třinec je ale dokázal využít, litoval pardubický Sedlák

Tlačili, úřadující šampiony po většinu utkání přehrávali, přesto to Pardubickým ke druhému bodu v semifinále proti Třinci nestačilo. Brankář Ondřej Kacetl pochytal třiatřicet střel, nestačil na jedinou. A měl i štěstí. V první třetině mu například při střele Lukáše Sedláka pomohla tyčka, od které se puk vznesl do vzduchu a zapadl třineckému brankáři do kalhot.

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Zleva Martin Marinčin a brankář Ondřej Kacetl z Třince a David Cienciala z Pardubic.

Článek Fotogalerie +4 „Takový je hokej. Některé zápasy jste lepší a prohrajete, někdy jste horší a vyhrajete. Hokej je hra chyb. Udělali jsme jich míň, ale ty jejich jsme nepotrestali. Někdy chyběl jen malý kousek. Dvakrát nebo třikrát sami na bránu, z toho musíme dát alespoň jeden gól," litoval Sedlák. První semifinále na třineckém ledě hodně připomínalo čtvrtfinálové bitvy se Spartou. Třinec vsadil na defenzivní taktiku, nikam se nehnal, čekal a dvakrát udeřil. Do pohody se dostal po pohledné akci Libora Hudáčka na konci první třetiny, kterou slovenský útočník zakončil trefou nad pravé rameno Romana Willa. Hosté se zásluhou dorážky Tomáše Vondráčka dostali v prostřední dvacetiminutovce zpátky do zápasu, v polovině třetí části ale využil další chybky před Willovou brankou k vítězné trefě Erik Hrňa. Tipsport extraliga Pardubické gólové trápení pokračuje. Mistr nasadil k trháku „Jsme zklamání. Měli jsme super šance, které jsme nedali. Hned v první třetině jsem jel sám na bránu, pak jsem dal tyčku. Tomáš (Hyka) tam pak jel taky sám, Činel (Cienciala) taky hned v prvním střídání ve třetí části. Měli jsme tam fakt super šance a stačí to proměňovat. Myslím si, že jsme hráli výborný hokej, ale udělali jsme dvě chyby a oni dali dva góly," říkal Sedlák. Foto: Jaroslav Ožana, ČTK První gól Třince. Zleva autor gólu Libor Hudáček, překonaný brankář Pardubic Roman Will, Ondřej Vála z Pardubic a Vladimír Dravecký z Třince. Hosté si nepomohli ani v přesilovkách, které jim domácí nabídli tři. „Nejde říct, že bychom šance neměli, nebo že bychom stříleli z blbých pozic. I v přesilovce jsme měli dobré střely, chtělo by to si v nich ale pomoct samozřejmě," přemítal centr elitní pardubické formace V pátek se hraje v Třinci znovu a domácí si mohou vybojovat mečbol. „Na tohle nemyslíme. Já tedy určitě ne. Soustředím se na zápas a věřím tomu, že když budeme hrát tak jako dneska, tak se k nám to štěstí obrátí a od té tyčky, nebo od zad se to odrazí do brány," přemítal Sedlák.