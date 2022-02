Novotný vynuloval mistra a připsal si druhé čisté konto po přestupu z Varů do Hradce

„Každá nula je pro brankáře cenná a každý gólman je za ni šťastný. Já ale musím děkovat klukům, kteří odvádí neskutečnou práci. Pět let teď na mě lítalo přes třicet ran za zápas, takže jsem teď trochu zaskočený z toho, že nemám tolik práce. Jestli jsem dnes neviděl dva puky, tak je to hodně. Jsem fakt rád, že za tímto týmem můžu stát, protože těch střel na mě tolik nejde," lebedil si Novotný.

Cestu za čtvrtou nulou v sezoně si tak nejvíce zkomplikoval sám, kdy dvě minuty před třetí sirénou přerazil hůl třineckého Marcinka. „Moje kravina. Chtěl jsem mu jen trochu znepříjemnit ten příjezd k puku, ale asi má ty hokejky z nějaké keramiky, protože zas tolik jsem do ní nebouchl a najednou ji měl zlomenou. Ale samozřejmě faul a jasné dvě minuty. Jsem rád, že to kluci ubránili a já něco chytil," vykládal brankář Hradce Králové.

Východočeši ziskem tří bodů snížili náskok prvního Třince na pouhé dva body. „Budeme hrát až do konce a uvidíme, kdo základní část vyhraje. Především se ale musíme nachystat na play off. Tam chceme dojít co nejdál," poukázal Novotný.

„Na to, v jaké budou sestavě jsme se nedívali. Připravovali jsme se na ten zápas hodně a říkali si, že to nebude jednoduché. Třinec má široký a dobře doplněný kádr, takže jsme si na všechno dávali pozor," prozrazoval něco z předzápasové porady 30letý brankář. „Rozhodl jediný gól a dali jsme ho my. Pokud pokaždé vyhrajeme na jeden gól, tak to bude super," řekl Novotný.