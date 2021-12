O narozeninách se mi daří, věřil jsem, že mě to zase trefí, culil se pětatřicátník Smoleňák

„Jakože hrůza. Nebyl to od nás dobrý zápas, urvali jsme to na nějakou vůli, shodu náhod. Dva body po tomhle průběhu jsou opravdu nad plán. Ohromně si těch bodů ceníme. Jsou dneska úžasné. Rychle musíme odjet, aby nám je ještě nikdo nesebral," glosoval kapitán Hradce Králové.

Ostřílený útočník připustil, že lepší tým tentokrát nezvítězil. „Vítkovice jsou tým, který nic nikam nevykřikuje a skvěle dělá svojí práci. Mají výborné trenéry Miloše Holaně a Radka Philippa a jdou krůček za krůčkem nahoru. Je to ohromně těžký soupeř a velmi cenné vítězství," pokračoval Smoleňák.

Bude jej vítězná oslava stát více? „Já tady určuju pravidla, takže nic drahé nemám," smál se Smoleňák. „Ne, ne. Dělám si srandu. Včera jsem klukům přinesl dort a nějaké chlebíčky. Oni mi za to dali jako dárek dneska tu výhru, z toho mám radost."

Před úvodním buly věřil jak v gól, tak v dobrý zápas. „Míval jsem to tak. Většinou, když mám narozeniny, tak hrajeme dobře a docela často jsem i dával gól. Takže jsem si říkal: Máš narozeniny, jen se tam někde motej a snad tě to někde trefí. A vyšlo to," usmíval se oslavenec.