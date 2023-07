Obrana je hotová. Litvínov udržel medailisty z MS, teď ulovil Kanaďana, jenž nakoukl do NHL

„Jsme velmi rádi, že se nám Kevina podařilo přivést do klubu. Mapovali jsme ho již před minulou sezonou. Jsme přesvědčeni, že týmu přinese nejen obrovskou zkušenost, ale především velkou důslednost a poctivost," říká hlavní trenér Karel Mlejnek.

„Je to důležitý podpis a poslední článek pro naši obranu. Jednání stála nějakou dobu na mrtvém bodě, ale nastal zlom, Kevin podepsal smlouvu velice rychle a měl velikou chuť do Litvínova jít. To je velmi důležitý signál," doplňuje sportovní manažer Tomáš Vrábel.