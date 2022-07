Matuškin přišel do Sparty loni v listopadu z KHL, kde hrál za Vladivostok. V základní části extraligy nastoupil do 26 utkání a zaznamenal šest gólů a 14 asistencí. V play off přidal jednu branku a sedm asistencí v 16 zápasech a pomohl pražskému týmu do finále, které vyhrál Třinec.