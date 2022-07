ELIÁŠŮV OHEŇ: Devils zvažovali Jiříčka, Palát jim ukáže směr

Po draftu, výměnách a podpisech nových smluv je u Devils znát nadšení. A to už nejen z těch mladých hráčů, před kterými je budoucnost, ale i díky posilám, které jsme získali. Vedení ukázalo, že chceme být bráni vážně a hodláme hrát play off. Tlak na trenéry i hráče už tady musí být.

Do Devils přišel jako gólman Vítek Vaněček, se kterým jsem v poslední době hodně ve spojení. Zmiňoval jsem se o něm generálnímu manažerovi (Tomu Fitzgeraldovi) už koncem sezony, protože jsem věděl, že situace ve Washingtonu bude ošemetná a hodil by se do naší dvojice. Jsem rád, že skauti a management to viděli stejně. Mackenzie Blackwood je gólman, který potřebuje trochu atakovat, aby se posouval dál. Myslím, že mezi našimi brankáři vznikne ta správná rivalita.

Není tajemstvím, že Devils usilovali o příchod Johnnyho Gaudreaua. Byl jsem v New Jersey na nováčkovském kempu, ale nikdo z vedení se o neúspěšných námluvách ani nezmiňoval. Musel jsem se trochu poptat, jak to bylo. Devils udělali Johnnymu maximální možnou nabídku jak finančně, tak co do počtu sezon. Ale vybral si Columbus, což podle mě není úplně tým s úžasnou budoucností. Na druhou stranu, když se bavím s Vorasem (Jakubem Voráčkem), tak ten je z mladých hráčů Blue Jackets nadšený.

Jsme ale moc rádi, že se podařilo podepsat Ondru Paláta, což je kluk zaplňující většinu těch kolonek, které od hráče potřebujete. Asi nebude mít bod na zápas, ale je to borec, který může nastoupit v jakékoli pětce, s různými spoluhráči, v přesilovce i v oslabení. Vždycky do toho dává 100 procent. A má v sobě zkušenosti ze tří finále Stanley Cupu, v play off hrál vždycky úžasně. Takový hráč je potřeba, aby ty mladší nasměroval, něco v pravý moment řekl. Hrát takový ten hezký mladý hokej je sice fajn, ale nic nenahradí úspěch.

Pokud jde o Pavla Zachu, čekal jsem jeho výměnu už při letošní uzávěrce trejdů. Obě strany jsou teď spokojené. O Eriku Haulovi, který přišel za Pavla, se mi zmiňoval Marty Brodeur už v době, kdy hrál tenhle finský útočník za Minnesotu (2013-17). Pavel potřeboval změnu. Navíc Boston je jeho druhý domov, pochází odtud jeho přítelkyně, takže tam má zázemí a česká parta v Bruins mu taky prospěje.

Ještě se zmíním o draftu, ve kterém Devils ze druhého místa zvolili slovenského beka Šimona Nemce a mnoho lidí tím překvapili. Já ale věděl, co se kuje. Prioritou bylo získat Juraje Slafkovského. Kluby si uvědomily, že je někde jinde než ostatní. Jakmile ho jako jedničku vzal Montreal, Devils se rozhodovali mezi Nemcem a Davidem Jiříčkem, protože obránců praváků je na trhu jen málo. Nakonec po radách skautů a testování padla volba na Nemce, který je na osmnáctiletého kluka nesmírně šikovný.

Před Devils je teď ještě jeden úkol: dohodnout se s Jesperem Brattem, který v minulé sezoně zaznamenal 73 bodů a zažádal o arbitráž. Ve 23 letech je to určitě výborný hráč, někde jsem četl, že jeho agenti by pro něj rádi vyjednali sedm milionů ročně. Ani bych se tomu nedivil, na druhou stranu měl jen jednu tak bodově úspěšnou sezonu. Za Ondrou Palátem jsou mnohem větší úspěchy a dostal 6 milionů na rok. Není to jen o gólech a bodech.