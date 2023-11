Obránci Pardubic nás vzali na vidle a odtlačili od brány, přiznal olomoucký jubilant Musil

„Že mám jubileum jsem se dověděl až po utkání, když mi v té souvislosti přišlo pár esemesek. Kdybych to věděl předtím, nic by to nezměnilo. Za to číslo jsem rád, byť dnes ke spokojenosti chyběla výhra. Dvě třetiny jsme se sice přetahovali, ale od druhé Pardubice začaly přebírat otěže a když jsme to trochu otevřeli, šance, které jsme jim nabídli, zkušeně využily,“ věděl.

Na rozdíl od některých spoluhráčů jednoznačný výsledek nevnímal z pohledu jeho týmu jako krutý. „Musíme ctít kvalitu soupeře. Je obrovská. Věděli jsme, že obránci to rychle házejí na bránu. Jsou šikovní, vědí, kam to dát. A mají před gólmanem vždy dva hráče. Z toho góly padají a dnes se to potvrdilo. Vidíme to i v NHL. Když jsme se o to ale snažili my, jejich obránci nás vzali na vidle a odtlačili dva metry od brány. Zkrátka, je tam hodně hráčů, co přesahují extraligu, zkušených borců,“ vysvětlil.

Zatímco Hanáci se po špatném úvodu sezóny pomalu zvedají, porážka s Dynamem na tom nic nemění, on sám se zatím neskutečně trápí. Po 17 zápasech má na svém kontě pouze jednu asistenci a to je na něj žalostně málo. I proto hraje až ve čtvrté lajně. „Vnímám to blbě. Příprava mi vyšla slušně, prvních šest utkání má hra nějaké parametry také snesla, ale pak nevím, co se stalo. Začal jsem se tím trápit psychicky i fyzicky. Nedá se ale nic dělat. Musím makat a výkony si říci o více minut,“ uvědomuje si ostřílený mazák.

Recept na to, jak z toho ven, nemá. „Kdyby ho někdo znal, ať mi ho napíše a já udělám, co bude třeba. Teď mi nezbývá nic než stoprocentně pracovat na tréninku, přidávat si i po něm a věřit, že se to otočí. Když ne, alespoň si budu moci říct, že jsem pro to udělal všechno,“ uvedl.