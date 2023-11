Vála hattrickem přispěl k demolici Olomouce. Asi to bude hodně drahé, smál se pardubický zadák

Vyjádřil také obavy, zda ho střelecké gala představení nepřijde příliš draho. „Máme sice nějaký sazebník, ale bojím se, že mě to s ohledem na to, že moc gólů nedávám, bude stát mnohem víc, než tam stojí. Uvidím, jak mě nejstarší kluci z týmu ohodnotí. Budu se ale tvrdě bránit,“ dodal se smíchem netradiční střelec.

Po zápase ho kouč Pardubic Václav Varaďa pochválil. „Byl to jeho večer. Utkání mu neskutečně vyšlo. Dokázal si poradit s těžkými puky na modré čáře, dostat je před bránu a nakonec z toho byly góly. Možná s knírem, který nyní nosí, působil jako někdo jiný. Jeho role v našem týmu ale pořád zůstává jiná. Přál bych si, aby mu to do brány takto padalo pořád, ale asi to tak dlouhodobě nepůjde,“ uvedl Varaďa.