Obrat z 1:3 na 4:3? Vzácnost. Chceme v sérii ještě udělat velký věci, říká liberecký Bulíř

„Řekli jsme si, že do Hradce pojedeme s čistou hlavou. Chceme se na ně dobře připravit, překvapit je a sérii ještě vrátit k nám. Zkusíme v ní ještě udělat velký věci," říká útočník Liberce Michal Bulíř, který ve čtvrtém díle čtvrtfinále dokázal svou první trefou v letošním play off jako jediný překonat gólmana Machovského.

„Musíme se v zápase konečně dostat do vedení, abychom mohli tempo zápasu diktovat my. Dlouhodobě se nám tohle nedaří. Za celý play off jsme vedli jen první zápas s Plzní, což bere síly a je to potom těžké," tvrdí Bulíř, který ve čtyřech duelech s Hradcem Králové vedl dohromady jen 97 vteřin v prvním duelu.