Obrovská ztráta pro Hradec, Rus Ščerbak musel opustit Česko! Jsem velmi zklamán, prohlásil Kmoníček

„Nebudu tady popisovat všechny svoje pocity, ale jsem ze současné situace velmi zklamán. Každopádně jsme s odchodem Nikity ztratili výborného hráče a především skvělého kluka do kabiny. Moc mu děkuji za vše, co pro náš klub udělal a přeji jemu i jeho rodině pevné zdraví a hodně štěstí ve sportovním i osobním životě," prohlásil generální manažer hradeckého Mountfieldu Aleš Kmoníček.

Ščerbak, jenž ve své kariéře odehrál i 37 zápasů v NHL, zamířil do Hradce Králové v polovině ledna letošního roku z Banské Bystrice. V létě nebylo jasné o jeho dalším osudu pod Bílou věží, vedení Mountfieldu ale na začátku července vyjednalo dočasné povolení pro hráčův pobyt v Česku. To mu ale v pátek vyprší a další už nedostane.

V uplynulé sezoně nastoupil za Hradec do 22 extraligových zápasů, v nichž zapsal pět gólů a devět asistencí. V aktuálním ročníku zasáhl do pěti duelů a držel si průměr bodu na utkání. Naposledy pomohl v úterý gólem k triumfu 3:1 nad Českými Budějovicím. Byla to však pro něj; na dlouho a možná navždy; královehradecká derniéra.