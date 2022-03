Vítkovice se sice v čase 12:39 poprvé v sérii ujaly vedení po brance ruského obránce Ruslana Pedana, ale mezi 32. a 34. minutou otočili výsledek Michal Kovařčík a Marko Daňo. Útočník Martin Růžička si připsal díky asistenci u vítězného gólu 100. bod v play off v kariéře. Ve 116 duelech zaznamenal 49 gólů a 51 přihrávek.

Vítkovičtí šli do čtvrtého duelu bez Radovana Bondry a Jakuba Illéše, do hry naopak naskočili Petr Chlán s Vojtěchem Lednickým. Třinecký kouč Václav Varaďa do sestavy nesáhl, Oceláři tak nastoupili v totožném složení jako ve středu.