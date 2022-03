Hradec v průšvihu, s Boleslaví znovu padl a je krůček od vyřazení. Třinec je v semifinále

Hokejisté Vítkovic vstoupili do čtvrtého zápasu čtvrtfinálové série s jasným cílem poprvé třinecké Oceláře srazit. A začali dobře. Ve 13. minutě prostřelil Kacetla ruský obránce v službách Ridery Pedan. Více branek úvodní třetina nenabídla a domácí tak šli do kabin s jednobrankovým náskokem.

Druhá třetina však patřila úřadujícím mistrům. V rozmezí 85 sekund se prosadili Michal Kovařčík s Daňem a Třinec šel poprvé v zápase do vedení 2:1. Vítkovičtí se již ve třetí třetině na vyrovnání nezmohli, zápas prohráli 1:2, celou sérii 0:4 na zápasy a sezona pro ně skončila.

Nutnost vyhrát. S jasným cílem srovnat stav série na 2:2 vstupovali hokejisté Hradce Králové do zápasu na ledě Mladé Boleslavi. A podle toho také začali, když je v 5. minutě poslal do vedení kanadský bek ve službách Mountfieldu Blain. Dlouho se však hosté z vedení neradovali. Eberle a Pýcha ještě do konce úvodní třetiny zajistili Bruslařům vedení 2:1.