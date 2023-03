Olomouc potvrdila odchod opor, nahradit by je mohli zkušení borci

„Kluby, do kterých přestupují, si to nepřejí," vysvětlil Vejtasa. Gólman Lukáš, který na Hané pět let tvořil s Branislavem Konrádem jednu z nejlepších dvojic v extralize, pak odtajnil alespoň to, že odchází do finské nejvyšší soutěže.

„Nabídek bylo víc. Finsko, o kterém jsem snil už jako malý kluk, mi dávalo smysl. Nechtěl jsem jít do stejného domu. Snad mi to hokejově i v osobním životě pomůže. Konkrétní ale v této chvíli být nemohu," uvedl Lukáš.

Dujsík do Plzně

Dujsík se podle informací Práva upsal Plzni, nejproduktivnější hráč Kohoutů v základní části Káňa Vítkovicím. Oba na Hané působili šest let. „Přišel čas na změnu, okysličení kariéry," řekl k odchodu Dujsík.

„Chci hrát o nejvyšší příčky. I když jsem tady zažil krásná léta, cítil jsem, že tady ambice bojovat o titul nejsou. Nejsem nejmladší a rád bych jednou zvedal nad hlavu mistrovský pohár," popsal své pohnutky Káňa.

Další odchody na spadnutí

Zkušení borci ovšem nemusí být poslední, kdo z Olomouce odejde. Útočník Karel Plášek (22) má smlouvu v Kanadě a měl by se vrátit ta oceán. Veterán Rostislav Olesz (37) údajně zvažuje konec kariéry. „U Karla je to složité. Není však jednoznačně vyloučeno, že by u nás pokračoval. Já to neřeším, ale myslím, že šance je. A Rosťa, bez komentáře," podotkl Vejtasa.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Jan Buchtele by mohl posílit OlomoucFoto : Vlastimil Vacek, Právo

Zároveň vyjádřil přesvědčení, že klub si poradí a opět, jako v minulosti několikrát, přivede adekvátní náhradu. V zákulisích už padají zajímavá jména. Přijít by mohl například gólman Jakub Sedláček, který už v posledních dvou sezónách krátce Kohoutům vypomáhal.