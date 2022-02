Českobudějovičtí se hned v úvodu dostali do vedení zásluhou využité přesilové hry. Puk do sítě po střele Šenkeříka dorazil Pech. Domácí ale vzápětí odpověděli stejnou mincí, když se v početní výhodě střela Káni odrazila od horní tyčky na hůl Navrátila, který poslal puk do odkryté branky. Střelec vyrovnávacího gólu mohl o malou chvíli později přidat druhou branku, jenže nedokázal přehodit puk přes Strmeňův beton.