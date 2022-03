Brňané vstoupili do zápasu aktivně, na obranu Hanáků vytvořili velký tlak, z něhož se rekrutovala šance Kollára, který ale na svého slovenského kolegu Konráda v brance na dvakrát nevyzrál.

Do vedení tak šli domácí až ve 33. minutě. kdy puk procpal do brankoviště Tansey, Konrád jej neudržel a Šoustal ho zblízka poslal za brankovou čáru. Jeho spoluhráči pak ustáli další oslabení a naopak udeřili v početní výhodě, když Zbořil prostřelil od modré čáry vše, co stálo v cestě.