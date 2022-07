Olomouc začala bez Krejčího, jasno o něm ještě není

Trenér Kohoutů Jan Tomajko, který se na pozici hlavního kouče posunul po odchodu Zdeňka Motáka do Třince, však tvrdí, že nic ohledně populárního 'Krejči' není ještě definitivní. „Ještě se ho nevzdáváme. Těžko ovšem říct, jak to dopadne. Jsme v kontaktu, něco v tom směru víme. Pořád je tam však otazník, uvidíme," řekl k tomu v úterý Právu olomoucký lodivod.

Mít a nemít Krejčího je podle něj obrovský rozdíl. „Takový hráč je nenahraditelný. Když bychom ho neměli, tak si s tím ale budeme muset nějak poradit. Útočníci, co přišli, by kvalitu naší ofenzívy měli zvednout. Jen tahounů bude prostě víc. Budou se o to muset kluci podělit. Doufám, že se někteří od něj minulou sezónu něco naučili a teď to zúročí," podotkl.