Ordoš premiérovým hattrickem zničil Kometu. Konečně jsme brali venku všechny body, radoval se

Liberečtí se přitom hned na začátku museli bránit po vyloučení Vlacha do konce utkání za ostrý zákrok na Zaťovičovu hlavu v pětiminutovém oslabení. „Nebyl to šťastný úvod. Na Jardu Vlacha se nezlobíme, občas se mu to stává. Řekli jsme si, že nás to nesmí položit. Především díky skvělému Kubovi Neužilovi v brance jsme se ubránili a poté jsme hned vstřelili vedoucí gól. Od té doby jsme byli úplně jiným týmem než v neděli v Olomouci. Podali jsme v Brně parádní výkon. Jsme moc rádi, že jsme dokázali takhle zareagovat na předchozí dvě nepovedená střetnutí," radoval se Ordoš.