Otřes mozku, zlomený nos! Co už by se muselo stát horšího?! nechápal Patera jen dvojku pro Klepiše

Pochopitelně to pro něj byl speciální zápas. Aby ne, když na Kladně hokejově vyrostl a teď se do něj vůbec poprvé vrátil jako hlavní trenér soupeřova týmu. „A zvlášť když na střídačce Kladna stáli moji kamarádi," neskrýval Patera, že o tuctový zápas rozhodně nešlo.

A tak drobnou útěchu viděl jen v tom, že Kladno po 237 minutách a 20 vteřinách ukončilo čekání na vstřelený gól. „Je to pozitivní, ale stejně jsme nehráli to, na co máme. Prvních šest sedm zápasů v sezoně jsme byli aktivnější. Možná kluci proti Spartě cítili, že už se dlouho nedal gól a že je načase vyhrát," uvažoval Vejvoda, co hráče mohlo svazovat.