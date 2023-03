„Oťukávačku" zvládl lépe mistr. Dali jsme tam srdce, tvrdil obránce Marinčin

„Chytal výborně a řekl si o to, aby chytal dále. Líbilo se nám to všem," usmíval se trenér Třince Zdeněk Moták, jemuž se po vítězství, i kvůli nevydařenému závěru dlouhodobé části a pádu ze čtvrté na šestou příčku, hodně ulevilo.

Také Litvínov sází na slovenské hokejisty, například na Andreje Kudrnu, jenž ve druhé části vyrovnal a v 58. minutě mohl znovu. Trefil ale tyčku. „Byla to jedna z šancí. Smolná tyčka. Ale měli jsme jich mít víc. Po druhé třetině to byla remíza a bylo jasné, že jeden gól může rozhodnout. Dneska ho dali oni, zítra je nový zápas, půjdeme do toho znova. Hrát se s nimi dá," zdůraznil Kudrna.

„Oba gólmani chytali velmi dobře, i náš (Matej Tomek). Ta přesilovka byla to velkou šancí vyrovnat. Něco si k tomu řekneme a budeme se to snažit změnit. Především ale musíme změnit to, abychom byli mimo trestnou lavici. To nám bere síly, někteří hráči vypadnou z tempa. To bude důležité pro celou sérii," upozornil Kudrna.