Znovu jsme outsideři, ale známe recept na titul, říká třinecký Daňo

Šesté utkání čtvrtfinále a nedělní úvodní souboj na ledě Pardubic dělí pouhé čtyři dny, víc času na oddech Třinečtí nezískali. „Moc času to není. Dva dny jsme dostali úplně volno a každý si to zařídil po svém. My jsme si s manželkou oddychli na wellnesu, trošku zrelaxovali. Dnes (v pátek) jsem zpátky na tréninku a těšíme se na první zápas," říká Daňo.

Do souboje s Pardubicemi, které ovládly základní část extraligy, znovu nepůjdou Třinečtí jako favorité. „Opět jsme outsideři, takže do toho půjdeme stejně jako proti Spartě s tím, že můžeme překvapit. Pardubice jsou vítězi základní části, kvalita na jejich straně je velká, ale toto je play off a to je úplně jiná soutěž. Na naší straně jsou zkušenosti," připomíná Daňo, že Třinec vyhrál mistrovský titul třikrát za sebou.

Vyšlápne si Třinec na dalšího favorita? Jde naganskou cestou, míní expert v pořadu PříklepVideo : Sport.cz

„Víme, jakým způsobem jsme ten titul posledně získali. Všichni, a nezáleželo na tom, zda to byl střelec, nebo nahrávač, prostě všichni jsme mysleli nejdříve na to, abychom těm gólům zabránili. A jak bylo vidět, tak ty góly dáme," zdůrazňuje.

Zatímco Třinec hrál v součtu s předkolem proti Litvínovu ve vyřazovací části už devět utkání, Dynamo má díky hladkému postupu přes Olomouc (4:0 na zápasy) v nohách o pět utkání méně. „Máme za sebou těžkou sérii, ale věřím, že si z ní nevezmeme únavu, ale pozitivní věci. Že hned v tom prvním zápase ukážeme, co je v nás a nějaké překvapení zase uděláme. Čekám vyrovnanou sérii, ale když budeme hrát jako se Spartou, máme šanci na úspěch," zdůrazňuje slovenský reprezentant.

Stejně jako čtvrtfinále začne po základní části šestý Třinec dvěma zápasy na ledě soupeře. „Nebereme to jako nevýhodu. Na Spartě jsme ten jeden rozdílový zápas dokázali vyhrát. Je to, jak to je a musíme se s tím vypořádat," připomíná Daňo a přidává pohled na silné stránky protivníka.

Extraliga bude mít jednoho nečekaného finalistu. Pasáž z pořadu PříklepVideo : Sport.cz

„Mají vyvážený, velmi dobrý tým s nepříjemnými útočníky, kteří umějí dávat góly, a silnými beky. Ti jsou zase nepříjemní okolo jejich brány, kde to umějí čistit, takže je těžké se prosadit. A velmi šikovného mají i gólmana," vypočítává člen elitní třinecké formace.