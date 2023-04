Vyzvou „svůj“ Třinec. Dejte si skvělé pivo a nejezděte k továrně, radí Cienciala fanouškům

Srazit tým, s nímž se dostali až na vrchol. Pardubické hokejisty Davida Ciencialu a Davida Musila čeká speciální výzva. V semifinále play off totiž narazí na „svůj“ Třinec, s nímž Cienciala slavil triumf v roce 2019 a Musil dokonce všechny tři poslední tituly. „Bude to zvláštní. Těším se na to. Vzpomínky mám skvělé a vybaví se. Ale teď už jsem v jiném týmu a chci tady uspět,“ připustil druhý jmenovaný.

Foto: Luděk Peřina, ČTK Oslava gólu Pardubic, jeho autor David Cienciala druhý zleva.Foto : Luděk Peřina, ČTK