Pardubice? Adept na titul! Legendu NHL nadchl souboj gólmanů

„V Olomouci trochu překvapivě zůstal duch Davida Krejčího a hráči ukazují, že byli poctivými žáčky. A druhé překvapení jsou Vítkovice, kde si zaslouží velký kredit trenér Miloš Holaň. Za to, co provedl s mužstvem a jak mu to funguje. Vždyť řeší, koho dát do první lajny! To jsou pro trenéra příjemné starosti," vypíchl Kézr.