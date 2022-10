Pardubice mají po 17 letech další hvězdný tým. Zohorna překvapil, Radil může odehrát životní sezonu, míní expert

„Viděl jsem asi tři zápasy Pardubic, sedlo si to hrozně rychle. Samozřejmě to bude ještě chvilku trvat, ale letos si myslím, že ten tým je postavený tak, aby minimálně finále hrál," chválí muž, který si dokonce vyzkoušel pět utkání v NHL za Philadelphii.

„Pro mě je velmi příjemným překvapením, jak se své zhostil Tomáš Zohorna a jak se své role zhošťuje Lukáš Radil, to jsou vlastně dva hráči, kteří dokáží dělat rozdílovou práci, každý trochu jinak," vyzdvihuje Martin Kézr, druhý host pořadu.

„Tomáš Zohorna tady byl často veden za dělníka pracanta ledu, ale on ukazuje, že dovede být tím rozdílovým hráčem. Myslím, že Lukáš Radil může mít před sebou životní sezonu," předpovídá šéfredaktor sportovní sekce Práva a Sport.cz.

Nehrozí však, že týmu bude škodit až příliš velká konkurence v kádru? „Už když podepisovali, tak to věděli. Čerešňák už věděl, že nebude hrát všechny přesilovky, i když je to topka bek u nás. Kluci, co přišli z KHL, věděli, že nebudou mít 30 minut ice time," vysvětluje Divíšek.