Pardubický mečbol. Po čtvrtém gólu jsme dostali křídla, smál se Cienciala

Právě, že neviděl. Seděl jsem na střídačce vzadu a najednou se všichni začali radovat. Kluci říkali, že to dal Tomáš Zohorna snad z rohu s tím, že si to do brány kopl gólman. Jsme za to šťastní, protože utkání se pro nás nevyvíjelo dobře. Začali jsme slušně, ale pak jsme udělali spoustu faulů, Olomouc se dostala do zápasu a my jsme byli rádi, že se nám podařilo alespoň vyrovnat a v prodloužení to překlopit na naši stranu.