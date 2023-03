Jak předpovídal, tak se stalo. Vizionář Voráček zaujal Dědka, pak ale šéfa Pardubic uzemnil

Buďte v klidu, Pardubky vyhrajou v prodloužení. Takový vzkaz napsal na svůj Twitter v úterý večer český hokejový útočník Jakub Voráček poté, co Dynamo ve třetím čtvrtfinále proti Olomouci přišlo o do konce utkání vyloučeného tahouna Lukáše Sedláka a následně dostalo dva góly, takže v Olomouci prohrávalo 2:4. Finální resumé? Východočeši v nastavení dokonali obrat na 5:4, takže je jediný bod dělí od postupu do semifinále.

Foto: Michaela Říhová, ČTK Jakub Voráček na archivním snímku z roku 2022.Foto : Michaela Říhová, ČTK

V NHL už si v této sezoně kvůli následkům několika otřesů mozku nezahraje, mistr světa z roku 2010 a jeden z nejlepších hráčů české historie Jakub Voráček by se však klidně mohl živit jako věštec. Buďte v klidu pardubky vyhrajou v prodloužení. — Jakub Voracek (@jachobe) March 21, 2023 Podobný názor zřejmě zastává i Petr Dědek. Když totiž Tomáš Zohorna v 18. minutě nastavení skutečně zajistil Východočechům třetí výhru v sérii, majitel hokejových Pardubic okamžitě na Voráčkovu předpověď zareagoval. 👍😀Jakube, a jak dopadne sezóna? — Petr Dědek (@PetrDedekDDreal) March 21, 2023 „Jakube a jak dopadne sezona?" zajímalo Dědka, jehož klub je coby vítěz základní části považován za jednoho z hlavních favoritů na titulu, a ke svému tweetu přidal i emotikony se zdviženým palcem a vysmátým smajlíkem. „To nechcete vědět, co si myslím," uzemnil Dědka stroze Voráček a dá se se tak tušit, že Dynamu v boji o Masarykův pohár příliš nevěří. Nesouhlasím — Jakub Voracek (@jachobe) March 21, 2023 Sedlákův zákrok ramenem do hlavy Orsavy každopádně vyvolal velkou diskuzi. Expert O2 TV Sport Jakub Koreis třeba uvedl, že trest na pět minut a do konce utkání je hodně přísný. S tím však Voráček nesouhlasí. Byť jedním dechem dodává, že šlo o nešťastnou náhodu, nikoliv o úmysl. „Sedlo nejlepší hráč ligy. Ale tohle je na 5 plus do konce. Chtěl podle mě hrát rameno, jen se mu Orsava na poslední chvíli sehnul dolu," míní Voráček, aktuálně hráč patřící Arizoně. Rozhodčí to měli fakt těžký, nezávídím jim to. Ale z tohoto záběru podle mě rozhodli správně, zákrok na hlavu. pic.twitter.com/8k9FFEtHto — Jiří Vítek (@JVitek94) March 21, 2023 „Stane se to každému. Nic extra bych v tom nehledal. Hraje silový hokej a srazí se, kdy může," dodává Voráček, podle kterého mohlo hrát roli, že v první třetině rozhodčí dva velmi hraniční zákroky právě na Sedláka pustili a nevylučovali. „Olomouc ví, že jestli chce mít šanci, musí ho dostat ze hry. Viz loket v prvním utkání. Jasný faul. Ale nemůžeme zlehčovat zákrok na hlavu kvůli tomu, že Olomouc do něj jde. Rozhodčí musí byt lepší," míní Voráček. Tipsport extraliga Pardubice udolaly po obratu Hanáky v prodloužení a jsou krok od semifinále