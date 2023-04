Pech jako Hujer! Zkušený útočník uvažuje o švestičkách pro drsného trenéra

České Budějovice během letní pauzy čeká celá řada změn. Moderátora Příklepu Honzu Homolku zajímalo, zda s Pechem vedení klubu, jako s nejzkušenějším hráčem, konzultovalo strategii do budoucna. „Tohle mi nepřísluší. Já jsem hráč, od rozhodování je tam Jirka Novotný, když převzal roli manažera a má odpovědnost," vykládá devětatřicetiletý Pech.

Moderátor v tu chvíli opáčí, že když dostal trenér Modrý během sezony od vedení Motoru ultimátum, tak zkušený útočník jazyk za zuby neudržel. „To jo, ale to bylo nešťastný. My jsme vlastně nevěděli, co od toho čekat. Tak vyhrajeme jeden zápas a pak prohrajeme další tři, co bude pak? Už jen tohle vás může rozhodit," přemítá Pech.

Hokejový pořad Příklep s útočníkem s Lukášem PechemVideo : Sport.cz

Redaktor Jan Škvor souhlasí. Připomíná, že zmíněný kouč přivedl jihočeský klub do semifinále. A pak v další sezoně je postavena jeho budoucnost na tom, zda vyhraje jeden zápas? „Tak přece věříš jeho práci. Ale tady se najednou řekne. Když se vyhraje, tak je dobrý, pokračuješ. A když ne, tak je to všechno špatně a končíš," kroutí hlavou.

Oba experty Příklepu zaujala ještě jiná věc. Týkala se bývalého reprezentanta Jiřího Novotného, jenž už dávno zabalil profesionální kariéru. V nouzi ale naskočil do hry a patřil k nejlepším. „Šel do toho, je srdcem Jihočech, nenechal klub na holičkách. Je zarážející, že byl v zápasech lepší než kluci, co to hrají celou sezonu," přiznává Pech. „Není to dobrá vizitka," doplňuje novinář. „Nebo třeba Tomáš Čachotský, celý život hraje první ligu, pak přijde k nám a byl jeden z nejlepších," dodává hokejista.

Motoru se sezona každopádně nepovedla, baráži unikli Jihočeši až v úplném závěru. O holé bytí v extralize tak bude bojovat po dlouhé pauze Jágrovo Kladno. „Dal jsem si za úkol uhlídat první lajnu, ani jsem se tolik netlačil dopředu. Hlavní bylo, aby se Plekanec, Jágr a Kubík nedostali do šance," vzpomíná na klíčovou bitvu, před kterou měl virózu a vysoké teploty. Kladno si navíc na baráž musí počkat 42 dní. „To je ubíjející. Pan Hořava ve Spartě říkal, že i čtrnáct dní čekání bylo dlouhých."

Kdo vyzve Kladno v baráži o extraligu? Názory expertů v pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Řeč v pořadu Příklep přišla i na nové trenéry Motoru. Jihočechy povedou Ladislav Čihák a Jiří Hanzlík. „S Hanzelkou jsme se potkali ve Varech. Je to výborný chlap, přímý. On byl v Plzni jedním ze strůjců titulu," myslí si Pech.

Novinář Škvor přiznává, že když se dozvěděl, kdo bude Motor trénovat, tak ho napadlo, jak budou zkušení hráči kousat přípravu pod vedením jednoho z nejnáročnějších trenérů na fyzičku v extralize. „Nevím, jak se domluvíte, ale tohle podstupovat v tom vašem věku," naráží novinář na to, že by zápřah nemusel nejzkušenějším hráčům zrovna vonět.

Foto: Václav Pancer, ČTK Zleva Jiří Novotný z Budějovic, Milan Gulaš z Českých Budějovic, Zdeněk Doležal z Českých Budějovic a Stuart Percy z Českých Budějovic.

Pech na první dobrou odpoví frází z filmu „Marečku, podejte mi pero" o švestičkách. „Už mám plán, koukal jsem na Hujera, že bych přinesl nějaký švestičky," hlásí s úsměvem Pech. Pak už s vážnou tváří dodává, že zatím ještě s nikým v klubu ohledně přípravy neřešil. „Nechávají nám volno. Jen na konci sezony jsem mluvil s Jiřinou. On ví, že chci být tady v Praze s rodinou, děti tu mají školu a kroužky, žena jezdí k doktorovi, chtěl bych trénovat tady," neskrývá, že by rád protáhl praxi, která fungovala v posledních dvou letech. „Není problém poslat vedení hodnoty. A když by se jim něco nelíbilo, tak bych přijel. Ale doufám, že nic neřeknou."

Pech také přiznává, že se jej manažer Novotný ptal na různá trenérská jména, když Motor hledal nového kouče. On ale nenapovídal. „Nechtěl jsem se do toho montovat, na to nejsem.