Třinec a hnusný hokej? Dva zápasy a Oceláři kritiky umlčeli, má jasno expert

Nejlepší čtvrtfinálová série hokejového play off? Experti mají jasno. Souboj Sparty s Třincem je jako magnet. „Ta série mě chytila, je to výborný hokej," tvrdí v pořadu Příklep Jan Škvor, hokejový expert Sport.cz. Oceňuje oba rivaly. „Škarohlídy, kteří tvrdí, že Trinec hraje hnusný hokej, snad ty dva zápasy vyvedly z omylu. Byla to skvělá podívaná od Sparty a hlavně od Třince," dodává Škvor. „Hokej byl vynikající, nádherný. Pro Spartu škoda, že to nezvládla, když celý zápas vedla. Ale síla Třince v play off je známá," říká útočník Lukáš Pech.

Série Sparty s Třincem? To je výborný hokej. Debata v pořadu PříklepVideo : Sport.cz