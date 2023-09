Pech je nejproduktivnějším aktivním hráčem v extralize

Nejstarším hokejistou je suverénně legendární útočník Jaromír Jágr z Kladna, který sice ještě neodhalil své plány se zařazení do sezony, ale může v 51 letech posouvat svůj rekord. Je nejstarším hráčem, který nastupoval k utkáním. Ve věku 70 let a 10 dnů sice naskočil 19. října 1997 za Pardubice proti Vsetínu Evžen Musil, ale bylo to jen na první střídání.