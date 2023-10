Obrovská rána pro Motor! Pech si zlomil kotník, podstoupil operaci a bude dlouho bez hokeje

„Nikdy nemáte dobrý pocit, když se něco takového stane. Je to sport a nechcete vidět kamaráda, spoluhráče, ale i protihráče, jak se na ledě svíjí v bolestech. Zdraví máme každý jen jedno,“ prohlásil obránce Motoru Pavel Pýcha.

SESTŘIH: HC Olomouc vs. Banes Motor České Budějovice 5:2Video : Tipsport Extraliga / BPA

Pechovi vyrazili na pomoc zdravotníci s nosítky, na kterých opustil led a zamířil do útrob stadionu. „Podle jeho reakcí na ledě to vypadalo, že to bude vážnější,“ věděl asistent trenéra Českých Budějovic Jiří Hanzlík bezprostředně po zápase.