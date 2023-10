Motor přišel o body i Pecha. Nechcete kamaráda vidět takhle, litoval Pýcha

Pro všechny aktéry, ale i diváky v ochozech, velmi nepříjemný pohled. „Nikdy nemáte dobrý pocit, když se něco takového stane. Je to sport a nechcete vidět kamaráda, spoluhráče, ale i protihráče, jak se na ledě svíjí v bolestech. Zdraví máme každý jen jedno,“ řekl Právu obránce Motoru Pavel Pýcha k hrozivě vypadající situaci. Pech totiž opouštěl led na nosítkách v leže na zádech a s obkladem na čele. „Co se přesně stalo nevím, ale o hlavu by jít nemělo. Alespoň já o ničem takovém nevím. Má něco s nohou,“ dodal vzápětí.

Ztráta zkušeného borce je pro jeho celek krajně nepříjemná. „Je to jeden z našich klíčových hráčů, na kterých by naše bodová produkce měla stát. A přijdeme o něj, když dlouhodobě máme problémy s ofenzívou. Nic na to nemění to, že jsme dnes dostali pět gólů. Málo střílíme, nevytváříme si šance, nevyužíváme přesilovky, prohráváme buly v útočném pásmu a v klíčových situacích. Nevzpomínám si, kdy jsme ho při přesilovkách vyhráli. Jsme prostě impotentní a teď toto. Bude nám citelně chybět,“ podotkl.

Kohouti vyhráli doma podruhé v řadě a teprve podruhé v sezóně dali v utkání první gól. A tomu odpovídalo i jejich rozpoložení. „Chtěli jsme začít jinak než minule na Kladně, kde jsme od začátku tahali za kratší konec. A bylo to lepší. Soustředili jsme se na to, aby střídání byla kratší, abychom byli živí a vycházelo to. Góly, co jsme dali, nebyly sice krásné, ale takových padá nejvíc a jsem za ně rád. Cením si také toho, že jsme se prosadili i z jedné přesilovky. Pořád jsme vedli a byli v relativním klidu. Od první do poslední minuty jsme do toho dali všechno,“ pochvaloval si lodivod Hanáků Jan Tomajko.