Plzeň posílí slovenský reprezentant

Holešinský využil výstupní klauzuli ve smlouvě s Nitrou. "Klub mu vyhověl a uvolnil ho do zahraničí tak, jak jsme byli před sezonou domluveni," uvedl ředitel slovenského klubu Miroslav Kováčik. Dodal, že Holešinský v minulosti již několik nabídek z Finska a Česka odmítl. "Na odchod není nikdy správný čas, ale teď si to vyhodnotil tak, že to chce zkusit," řekl Kováčik.