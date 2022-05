Plzeň posiluje. Do obrany přichází jednadvacetiletý talent

"Dá se říct, že za pár let by to mohl být 'nový Čero'. Má stejné parametry – hodně vysoký kluk, dobře bruslí a je to pravák. Sázíme na to, že u nás bude hrát delší dobu, bude sezonu od sezony růst a zařadí se mezi top beky," doplnil Vlasák.