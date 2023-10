Plzeňský Malák zapomněl vystřídat, pak si skočil na led pro první extraligový gól

„Vůbec jsem neváhal, co udělám. Už v Olomouci jsem měl podobný výpad, kdy jsem to ale vystřelil jen do břicha gólmanovi. Nechtěl jsem to opakovat. Přestože nejsem moc technický hráč a většinou jenom střílím, tak jsem to zkusil,“ popsal suverénní proměnění gólové šance. „Jsem rád, že jsem dal gól. Je to úžasný pocit. Měl jsem tu navíc plno kamarádů,“ těšila 184 centimetrů vysokého leváka první trefa v tuzemské nejvyšší soutěži.