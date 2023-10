Plzeňský manažer Vlasák: Tým má na zlepšení tři zápasy, jinak musí přijít změny

Mužstvo vedené hlavním koučem Petrem Kořínkem sice vykročilo do nového ročníku výhrou nad Třincem, jenže pak následovala série pěti porážek a zisk jediného bodu. Už po poslední prohře v neděli doma s Kladnem (4:5 v prodloužení) dalo klubové představenstvo veřejně najevo, že není spokojeno s výsledky a herním projevem A-týmu a nehodlá dále akceptovat nepovedený start do sezony.

„Ihned po nedělním utkání si trenéři sedli s hráči a aktuální situaci probírali. Probíhaly i individuální pohovory. Ať už ze strany trenérů k hráčům nebo i představenstva směrem ke kabině. Aktuálně očekávám, že se výkony mužstva výrazně zlepší a posuneme se v tabulce do vyšších pater. Trenéři v průběhu týdne pracovali na změnách, které chceme v následujících utkáních ukázat. V případě, že během následujících tří utkání zlepšení nepřijde, budou muset proběhnout změny, které jsou možné na všech frontách,“ uvedl Vlasák.

Dnes se Plzeňští představí na ledě Olomouce, která se rovněž trápí a táhne sérii čtyř porážek. Další dva duely sehrají Západočeši před domácím publikem - v neděli vyzvou Vítkovice a ve čtvrtek Brno. „Nadcházející tři zápasy ukážou, jak se bude pokračovat a jakým stylem na danou situaci zareagujeme. Čím více se kupí prohry, tím jde sebevědomí kluků dolů. Vítězství v Olomouci by kluky hodně nakoplo,“ je přesvědčený Vlasák.

Nevyloučil hráčské výměny. „Zatím jsme ale na začátku sezony a je to v rámci oťukávání. Otázkou také je, jací hráči na trhu budou k dispozici a jestli nám to bude dávat herně smysl. V nejbližších utkáních můžeme očekávat protočení formací. Víme, že situace není úplně růžová a trenérský štáb se společně se mnou a (spolumajitelem a místopředsedou představenstva) Martinem Strakou snaží hráčům co nejvíce pomoct,“ vysvětlil Vlasák.

Za šest dosud odehraných utkání mužstvo nastřádalo jen čtyři body při skóre 12:18, což nekoresponduje s předsezonními ambicemi. „Hlavní cíl sezony zůstává stejný - tedy dostat se minimálně do čtvrtfinále play off. Jako pozitivní určitě můžeme brát výkony gólmanů, kteří podávají velmi dobré výkony, ale potřebujeme, aby i zbytek týmu pomohl a trochu se chytil té správné noty,“ konstatoval Vlasák.

Vyjádřil se i na téma letních posil. „V létě jsme měli vyhlédnuto spoustu zkušených borců ze zahraničí, kteří by týmu hodně prospěli, ale bohužel to z různých individuálních a rodinných důvodů nedopadlo. Snažíme se vytahovat i kluky z akademie, velmi dobře do sestavy naskočil talentovaný Adam Benák, v obraně pravidelně hrající Jiříček, naskočil i Adam Dvořák, takže klukům prostor dáváme. Troufnu si říct, že téměř nejvíce v extralize,“ podotkl Vlasák.