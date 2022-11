Plzni poprvé nevyšel risk, na druhý bod Kladna namazal Kaňák. Moje blbost, mrzí ho hrubka

Patří k tomu nejlepšímu, co může defenziva plzeňských hokejistů nabídnout. O to víc Lukáše Kaňáka štvala hrubka, kterou předvedl v prodloužení extraligového utkání s Kladnem. Škoda už potřetí v sezoně šla do rizika a v nastaveném čase odvolala gólmana, po špatné rozehrávce 25letého obránce měl však hostující Jakub Klepiš snadnou pozici a rozhodl o výhře Rytířů 2:1.

Foto: Miroslav Chaloupka, ČTK Zleva Jakub Babka z Kladna, Jan Schleiss z Plzně.Foto : Miroslav Chaloupka, ČTK

Článek Zničený Kaňák po třetí plzeňské prohře v řadě zadržoval slzy, situaci si hodně vyčítal. „Prostě jsem to namazal. Špatná nahrávka, moje blbost," neschovával se. „Dvakrát nám hra na riziko v prodloužení vyšla, teď už bohužel ne," mrzelo ho. Západočeši chtěli proti poslednímu týmu tabulky bodovat naplno. Jenže do duelu vstoupili ospale. „Špatný start. Naštěstí nás podržel Dominik Pavlát a nešli jsme do šatny za stavu 0:5," říkal Kaňák. Foto: Miroslav Chaloupka, ČTK Kladno si z ledu Plzně odvezlo cennou výhruFoto : Miroslav Chaloupka, ČTK Od druhé části se Plzeň zvedla, ale pouze srovnala. Utkání poté okořenila parádní bitka Samuela Bittena s Kristapsem Sotnieksem. Domácí forvard už byl na kolenou, ale zvedl se z ledu a nakonec poslal k zemi kladenského beka. „Moc jsem to neviděl, ještě jsem se tam pošťuchoval. Ale klobouk dolů před Samem. V duelu bylo hodně emocí, takový play off zápas. Oba týmy nutně potřebují body," uvědomoval si Kaňák. Indiáni mohli souboj celků ze spodku tabulky rozhodnout v přesilovkách, ani jednu z pěti však nevyužili. „Z každého gólmana děláme brankáře pro nároďák," štvala Kaňáka mizerná produktivita domácích, které vychytal Adam Brízgala, „Nebyly to snadné zákroky, stálo při mně i štěstí," mínil 24letý gólman, jenž zastavil 38 střel soupeře. Jednou ho zachránila horní tyč, dvakrát mu kotouč propadl mezi betony a skončil těsně vedle branky. Brízgala nastoupil k šestému letošnímu zápasu za Rytíře a dočkal se teprve druhého vítězství. Při posledních dvou startech schytal osm gólů v Hradci a naposledy už za stavu 0:5 v Třinci střídal obvyklou jedničku Landona Bowa, Kladno nakonec padlo 0:8. „Konečně mám zase výhru. Zápas byl hodně vyhrocený, moc jsem si ho užil. Cítil jsem se fakt dobře," usmíval se odchovanec Sparty, který má vyřízené střídavé Starty do Prostějova. „Aspoň pořád zůstávám v tempu." Foto: Miroslav Chaloupka, ČTK Zleva Jakub Babka z Kladna, Jan Schleiss z Plzně.Foto : Miroslav Chaloupka, ČTK Vychytat vítězství v extralize je ale o dost cennější než o soutěž níže. K tomu Kladnu pomohl i plzeňský risk v prodloužení. „Už před jeho začátkem mi kluci říkali, že soupeř pravděpodobně odvolá gólmana. Já jsem doufal, že po našem vyhození soupeř nějak pokazí rozehrávku. A to přesně se stalo," radoval se Brízgala. Rytíři na západě Čech vyhráli od návratu do extraligy poprvé. Až na pátý pokus. O to víc si po utkání vychutnávali dokonce dvojitou dávku děkovačky zaplněného kladenského kotle, který si hráče vyvolal z kabiny zpět na led, kde už kroužila rolba. „Parádní atmosféra," pochvaloval si brankář. Tipsport extraliga Klepiš trefil výhru Rytířů, Indiáni berou jen bod