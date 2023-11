Po osmi letech znovu za Vítkovice. Chci pomoct, říká Ondrej Šedivý

Ve středu v dresu Poruby vstřelil do branky Vsetína svůj dvanáctý gól v první lize a řekl si tak o pozvánku do kádru nemocí zdecimovaných Vítkovic. Střeleckou pohodu si ovšem Ondrej Šedivý do extraligy nepřenesl. Proti Třinci on ani další povolaný Aaron Berisha nebodovali a obhájci mistrovské trofeje na ledě ostravského klubu zvítězili 6:3.

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Ondrej Šedivý se po osmi letech vrátil do dresu Vítkovic

Článek „Když jsem přišel do haly, tak jsem si na svou vítkovickou minulost vzpomněl,“ připustil 34letý odchovanec. Dres s vítkem na prsou oblékl po osmi letech. Naposledy byl 4. ledna 2015 na stejném ledě při vítězství nad Olomoucí (2:1). Proti Třinci to ale výsledkově neklaplo. „Padesát minut to od bylo nás slušné, ke konci nám to tam ale napadalo a výsledek je takový, jaký je. Dvakrát nám tam ujeli dva na jednoho a byly z toho hodně zbytečné góly,“ líčil Šedivý, jenž utkání ukončil s bilancí dvou střel a dvou minusových bodů za účast na ledě při inkasovaných brankách. Přihlaste se a sledujte exkluzivní videa z Tipsport extraligy Přihlásit se SESTŘIH: HC Vitkovice Ridera vs. HC Oceláři Třinec 3:6Video : Tipsport Extraliga / BPA „Je to jiné, než v první lize. Navíc proti nám stál top tým extraligy. Je to složitější, rychlejší, myšlení hráčů je jiné,“ popisoval Šedivý. Přesto se mohl hned zkraje zápasu radovat ze vstřeleného gólu. „Byla to situace, kdy jsme jeli dva na jednoho. Zakončoval jsem to nad lapačku, bohužel ne úplně přesně,“ vykládal Šedivý, jenž si extraligu zahrál pouze za dva týmy. Za Vítkovice (213 utkání) a v letech 2020 až 2022, kdy působil ve Frýdku-Místku si jej trenér Václav Varaďa vytáhl ke 29 střetnutím do Třince. „Nechtěl jsem se tímhle ale svazovat a snažil jsem se připravit, jako na každý jiný zápas. Chtěl jsem prostě pomoct, jak nejlépe umím,“ svěřoval se nejlepší aktuální střelec Chance ligy. Po jednom utkání za Vítkovice se autor třiceti extraligových branek vrátí do kabiny lídra Chance ligy a v sobotu pojede bojovat o prvoligové body do Litoměřic. V neděli pak opět za Vítkovice, kterým ze základní sestavy chybí aktuálně v útoku nemocní Patrik Zdráhal, Jakub Kotala a Valentin Claireaux, hostit budou lídra extraligy, Pardubice. „Nevím, zda budu tady, nebo zda budu mít volno. Pokud ano, budu chtít zase pomoct. Pokud ne, tak budu věřit, že se kluci zvednou. Nejsou v úplně ideální situaci, ale kabina tu je silná. Zase tolik se toho od minulé sezony nezměnilo. Potřebovali by jednu dvě ušmudlané výhry a bude lépe,“ zdůraznil Šedivý. Tipsport extraliga Pardubice, Sparta a Třinec nezaváhaly, o body přišel Litvínov. Poslední Boleslav znovu padla