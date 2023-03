Podťatý Stezka, mstitel Koch, pěsti na ledě. Dostal jsem pecku, musím s tím počítat, vykládal gólman Vítkovic

Fér gesto hostujícího Radka Kučeříka, který na konci úvodní třetiny druhého zápasu odvolal signalizovaný trest za podrážení pro Marka Kaluse, se z vypjatých bitev v play off ještě trochu vymykalo, bitka mezi vítkovickým Patrikem Kochem a Kristánem Pospíšilem ve třetí části ale ukázala, že rukavice šly v souboji Vítkovic s Brnem definitivně dolů.

„Ve třetí třetině už se hrálo více do těla. Byly tam hraniční fauly, začalo se to více řezat, takový ten play off hokej. Asi už to teď bude vyhecovanější," řekl střelec vítězné branky Komety Luboš Horký, jehož přesná střela v 38. minutě byla nakonec i vítězná.

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Zleva brankář Brna Dominik Furch, Petr Chlán z Vítkovic, Tomáš Vincour z Brna a Jan Ščotka z Brna. Foto : Jaroslav Ožana, ČTK

Příval emocí odstartoval souboj hostujícího Kristiána Pospíšila, jenž ve 42. minutě v souboji o puk postrčil domácího obránce Willeho Raskoba do daleko vyjetého brankáře Aleše Stezky. Vítkovický gólman zůstal ležet a oba týmy se do sebe na ledě pustily.

Nejaktivnějším mstitelem byl slovenský bek Koch, který nic nedbal na to, že se jeho krajan Pospíšil snažil naznačovat, že v podražení Stezky nebyl úmysl. „Dostal jsem pecku, ale je to v pohodě, Chvíli to bylo nepříjemné, ale nic hrozného," vykládal po utkání Stezka. „Kustodi se mě ptali, zda můžu pokračovat. Bylo jasné, že ano," pokračoval.

A vysvětlil, kde se vzal v levém kruhu pro vhazování. „Chtěl jsem odehrát puk, musím počítat s tím, že tam ťafku dostat můžu, děkuju klukům, že se za mě postavili," pousmál se Stezka.

Náraz do brankáře hodně podráždil domácího kapitána Dominika Lakatoše, který následně při každém střídání nevynechal možnost Pospíšila pověsit na mantinel. „Byla to hodně blbá situace, klobouk dolů před Patrikem Kochem, že se Aleše zastal," řekl Lakatoš.

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Zleva Tobias Lindberg z Vítkovic a Rhett Holland z Brna.Foto : Jaroslav Ožana, ČTK

Komentovat prohrané utkání ale moc nechtěl. „Nechci říkat svoje pohledy, stejně jsou většinou opačné, než jak se na to dívají ostatní. Něco stalo, od toho jsme tým, abychom se zastali jeden druhého. Mě zajímá to, že jsme nedokázali vstřelit gól, to je celé. Ale to už bylo. Já jsem hlavou už v Brně," říkal Lakatoš.