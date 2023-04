Pokud chceme ve Vítkovicích znovu uspět, musíme přidat, burcuje Okuliar

Na Stezku jste vyslali skoro padesát ran, ale gól jste nedali. Co se změnilo při rozstřelu?

V nájezdech nebránili předbrankový prostor. Ve hře není lehké se tam přes jejich obránce dostat. Musíme to zlepšit. Věděli jsme, že to bude bojovné utkání a obrany budou vítězit na útoky, a to se jen potvrdilo. Sami jste to viděli, je to boj.

Měl jste větší sebevědomí, když tři spoluhráči před vámi nájezd proměnili?

Samozřejmě, důležitý byl ten první gól. Vedli jsme a oni museli dohánět.

Máte v nohách osmdesát minut utkání, bude náročné se dát do středy dohromady?

Oba týmy teď týden odpočívaly, takže není důvod být unavený. Navíc to je play off, musíme si sáhnout na dno sil, když bude potřeba. Je to o vůli nějak ty góly do branky dotlačit.

Graeme McCormack tímto nájezdem rozhodl dnešní první utkání semifinálové série ve prospěch @MountfieldHK! 🔥👀 #VITMHK pic.twitter.com/r2cyjrbN7l — Tipsport extraliga (@telhcz) April 4, 2023

A zlepšit se v přesilovkách? V první třetině jste mohli utkání nasměrovat k výhře?

Musíme si k tomu něco říct, špatně jsme se tam dostávali. Ale je třeba uznat i kvalitu jejich oslabení, nemůžeme jen říct, že jsme to špatně sehráli. Ale musíme se zlepšit, samozřejmě.

Očekáváte, že série bude pokračovat podobně? Že bude padat málo gólů?

Sám nevím. Dnes to bylo bez gólů, zítra to může být deset deset. V play off vyhrávají defenzivy, viděli jste jakou hrou vyhrál Třinec v Pardubicích. Tady to asi jiné nebude. Je to play off, ale s Libercem jsme hráli 6:4, takže se může stát cokoliv.

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Hokejisté Hradce Králové se radují z vítězství na ledě Vítkovic.

Dnes to byl klidnější zápas, téměř bez potyček. A když na vás vystartoval Jakub Kotala, tak jste ho uklidňoval tím, že jste ho hladil po helmě. Byla to snaha ho trošku rozhodit?

To ne. Přijel a dal mi pěstí, tak jsem mu řekl, že je šikovný, ale že mu to oplácet nebudu.

Je to o hodně jiné než proti Liberci?

Vítkovičtí jsou dobří, favoritem série, každý to o nich píše. Musíme makat jako dnes i v dalších zápasech.

V základní části jste ale Vítkovice třikrát porazili, takže by nemusely být takovými favority, nemyslíte?

Skončili druzí a my čtvrtí. I bodů měli o hodně více. Vzájemné zápasy ze základní části nemají nyní žádnou váhu. Už je play off a nepočítají se. Je to jiná soutěž.

V zápase jste měli lepší pohyb, hodně jste stříleli. Odehráli jste to utkání podle představ?

My hrajeme stále tu svou hru. Je to náročné, ale máme na to typy hráčů, takže musíme takto makat dále. Vážíme si tohoto nesmírně vydřeného vítězství, ale soupeř byl fakt náročný. Mají dobrou obranu, brankáře, v týmu velké individuality a ve středu musíme přidat, pokud chceme uhrát znovu aspoň takový výsledek.

🔥@MountfieldHK dnes jako první tým v historii #playoff dokázal proměnit čtyři ze čtyř nájezdů! 🤯 Pokořeným rekordem tak oslavil první bod v sérii! 👏 #TELH pic.twitter.com/MhuxsHtfes — Tipsport extraliga (@telhcz) April 4, 2023

V předchozí sérii jste s Libercem první zápas prohráli, nyní po prvním duelu vedete. Je to velká výhoda? Nebo spíš varování, že vás čeká ještě dřina?

Ta přijde zcela určitě. Ale je to jiná série, uvidíme. Je to jen o dřině a o tom, kdo chce víc. Dnes chtěly oba týmy asi stejně. Je otázka, zda by zápasy v play off měly rozhodovat nájezdy, ale pravidla jsou taková.

Přijeli jste bez Kevina Klímy, kterého nejméně o zápasy v Ostravě připravila arašídová omáčka z vietnamské restaurace. Co jste tomu říkali?