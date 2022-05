Polák ve 36 letech ukončil aktivní kariéru

"Těch motivů, proč jsem se rozhodl ukončit kariéru, bylo více. Ale tím hlavním asi je, že jsem ztratil chuť do hokeje. Nechci, aby to vyznělo špatně, ale hokej už mi z mého pohledu nevracel a nedával to, co jsem mu dával já po celou dobu, kdy jsem ho hrál," uvedl Polák na klubovém webu.