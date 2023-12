Porážka, i tak Kladenští děkovali svému brankáři. Jágr ukázal zajímavou rozcvičku

Kladenští proti favorizovaným Pražanům drželi přes 18 minut bezbrankový stav. Jenže v končící 36. minutě prohrávali 0:4. „Neměli jsme úplně špatný vstup do zápasu, ale škoda je hlavně těch chyb ve druhé třetině, kdy jsme hrozně propadali. Nebýt Adama (Brízgaly), který tam chytil ještě dalších pět gólů z pěti přečíslení, tak by to mohlo být všechno hotové ještě mnohem dřív,“ uvedl kladenský útočník Martin Procházka.

Brízgala pětkrát inkasoval, přesto byl hlavní postavou hostů. Dalších 31 ran pochytal a mnohokrát uhasil požár po velkých chybách spoluhráčů. „Musíme se z toho poučit. Bylo tam z mého pohledu až příliš moc vracení se s pukem, což nechceme, z toho vyplývaly chyby a pak i přečíslení Sparty. To si nesmíme dovolit,“ zdůraznil Procházka.

Sparta – Kladno, dva skvělé zákroky kladenského Brízgaly v rychlém sledu

Do třetí třetiny pak vlétli Rytíři při čtyřbrankové ztrátě s otevřeným hledím. A snaha Spartu zaskočit přinesla ovoce. „Pak už jsme si řekli, že už není co ztratit a půjdeme do toho naplno. Chtěli jsme zkusit něčím Spartu překvapit, což nám i vyšlo, vrátili jsme se do zápasu a měli jsme alespoň nějakou šanci na to, abychom to domácím zkomplikovali,“ podotkl Procházka, jenž měl na vzepětí hostů výrazný podíl.

Sám je nastartoval pátým gólem v sezoně, navrch pak přidal i asistenci. „Byl tam odražený puk u nás v pásmu, Jirka Ticháček mi to přiklepl, přede mnou se to otevřelo, tak jsem do toho kopl přes střední pásmo, zkusil vystřelit přes obránce a naštěstí jsem to trefil,“ popsal Procházka branku ze 47. minuty.

Jaromír Jágr před zápasem, 51 let.



Fascinující absolutní oddanost sportu.



pic.twitter.com/9bfrayO1bm — Vilém Franěk (@vildafranek) December 26, 2023

Rozproudil tak pasáž čtyř gólů ve 122 sekundách, po níž už Rytíři prohrávali jen 3:5. „Popravdě říkám, že mě to až trochu překvapilo, kolik jsme měli najednou prostoru, ale tohle bylo přesně to, čeho jsme chtěli dosáhnout. Chtěli jsme rychle otáčet hru a chodit do přečíslení, jak se to dařilo Spartě ve druhé třetině. Něco se nám tam otevřelo, snížili jsme až na 3:5 a dostali se do zápasu. Měli jsme tam ještě i nějaké další příležitosti, škoda že další gól už nepřišel,“ uvedl Procházka.

Jaromír Jágr, který se do zápasů vrátil minulý týden v Pardubicích, tak i ve druhém mači k bodům týmu nepomohl. Do statistik se zapsal vyloučením, které Sparta potrestala a šla do vedení. Už před zápasem ale byl v O2 areně k vidění jeho přípravný rituál, kdy se na ledě rozcvičoval za pomoci dlouhé gumy.

Sparta – Kladno, vyloučení Jaromíra Jágra