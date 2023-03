Potřebuje hokejová extraliga změnu? Nespravedlivý systém, tvrdí expert. Neměnil bych, říká kouč

Řežba až do konce o každý bod. Hokejová extraliga nabízí pořádné drama, když se bojuje kromě prvního a posledního místa po základní části až do závěrečného kola na všech frontách. Objevují se ale i tak hlasy, že by se měl změnit hrací systém. Některým expertům přijde moc, že jde 12 týmů do play off. „Pro pátý a šestý tým po základní části mi to přijde nyní nespravedlivé," myslí si Martin Kézr, šéfredaktor sportovní redakce Práva a Sport.cz, který byl hostem pořadu Příklep. Hokejový trenér Martin Pešout by ale neměnil. „Každý z týmů má do posledního kola o co hrát," přesvědčuje.

Potřebovala by hokejová extraliga jiný herní systém? Diskuse z pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Článek Pešout připomíná, že se současný systém, kdy první čtyři celky mají zaručený přímý postup do čtvrtfinále, celky od pátého do dvanáctého místa čeká předkolo play off a čtrnáctý tým jde rovnou do baráže, byl zaveden v době covidu. „Tam jsme byli rádi, že se hrálo, i když bez diváků. Televize chtěla navýšit zápasy a za mě není špatný, že jde dál dvanáct mužstev," tvrdí. Také zaslechl hlasy, že dvanáct mužstev v nadstavbových bojích je moc. S kritiky nesouhlasí, pro obhajobu současného systému má i potřebné argumenty. „Hokej se hraje pro lidi. A taky si vezměte sponzory i komunální politiku, kde získávají kluby finanční podporu. Je dobře, když pak vidí kluby v play off," míní Pešout. Příklep s hokejovým trenérem Martinem PešoutemVideo : Sport.cz Novinář Martin Kézr si myslí, že by se určitě celkům z páté a šesté pozice po základní části více zamlouval předchozí herní systém, kdy předkolo minulo první šestku. „Přijde mi, že trochu znehodnocujeme 52 kol základní části. A to jsme ještě dole měli kliku, že to tam je napínavé do poslední chvíle," připouští dramatickou zápletku. Motoru pomáhá na ledě i 39letý sportovní manažer. Diskuse z pořadu PříklepVideo : Sport.cz „A kdyby tam bylo namočených více týmů, to by bylo teprve zajímavý. Teď hrály v předposledním kole dva celky o únik baráži, ale mohlo se stát, kdyby tam bylo více mužstev, že by vítěz jednoho zápasu mohl jít do předkola play off a poražený z toho utkání do baráže," konstatuje žurnalista, který byl na řadě světových šampionátů, stejně jako na zlaté olympiádě v Naganu. Pešout si stojí za svým, Bez debaty. „Celky na jedenáctém až třináctém místě třeba v minulosti neměly o co hrát. Teď bojuje do posledního kola Sparta s Vítkovicemi o druhé místo, další celky o čtyřku, o umístění pět až osm a ten zbytek, aby se do předkola vůbec dostal. V minulosti v některých utkáních v závěru nebylo o co hrát," je přesvědčený hokejový kouč, že současný systém je ten pravý. Tipsport extraliga PŘÍKLEP: Rýpanec do Jágra: Za to, jak Kladno dělá mládež, si zaslouží jít do baráže