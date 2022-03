Parádní gesto! Jágr chce se Spartou vyprodat O2 arenu a pomoct ukrajinským rodinám

S Jágrovým nápadem prý souhlasí majitel Sparty Karel Pražák i šéf pražské O2 areny Robert Schaffer. Definitivní rozhodnutí by mělo padnout během několika hodin. Zápas se má odehrát už příští týden v úterý. „Uvidíme, jak na to lidé budou reagovat. Snad v dobrém a přijde jich co nejvíc. Moc bych si to přál," řekl Jágr deníku Sport.