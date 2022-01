Poulíček jako kapitán začal výhrou: Je to čest a zároveň výzva

"Jsem rád, že mě v tom kluci nenechali," usmál se Poulíček po utkání. Ještě ve 49. minutě Dynamo prohrávalo. "Věděli jsme, že zápas zvrátíme, ale děláme z toho zbytečně velké drama. I přes optický tlak se málo tlačíme do brány, hrajeme to v rozích a po obvodu útočného pásma. Pak necháváme soupeři příliš brejkových situací. Tam nás skvěle podržel Dominik Frodl. Díky němu jsme měli šanci v poslední periodě vybojovat vítězství," uvedl.

Osmadvacetiletý útočník odvádí důležitou práci na ledě a v Pardubicích má jako odchovanec dlouholetou smlouvu. I proto se stal novým kapitánem. "Je to pro mě čest a zároveň obrovská výzva tuto volbu potvrdit. Jde o to pokračovat v práci, která byla nastavena přede mnou od Kuby Nakládala, Honzy Koláře, Tomáše Rolinka a tak bych mohl pokračovat dál," řekl.

Poulíček si nepřipouští, že by céčko na dresu mělo měnit jeho práci. "Pro mě se toho moc nemění, v kabině to fungovalo už předtím. Nyní jen navážeme na to, co bylo započato. Nechtěl bych se moc měnit a rozhodně bych nechtěl upouštět od své hry," prohlásil.

Cenil si obratu v duelu s Energií. "Řekli jsme si, co nám nefunguje. Myslím, že jsme to v poslední třetině do puntíku splnili. Proto je výsledek takový, jaký je," dodal.