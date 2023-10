Poulíček odpálil euforii i vlastní rukavici. Tuhle oslavu už v životě neudělám, směje se

Povedenou ranou odpálil euforii na pardubickém zimáku. A pobavil sebe i ostatní zajímavou oslavou. V radosti vymrštil rukavici do vzduchu a předstíral, že ji hokejkou sestřeluje. „Kluci v kabině mi tuhle originální oslavu dali sežrat,“ popisoval dobře naladěný Poulíček. „Spontánní reakce, vůbec nevím, odkud to přišlo. Sám jsem překvapený, co jsem provedl. V životě jsem to neudělal a už nikdy neudělám,“ smál se.