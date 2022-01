Prasklá guma na masce připravila Pavláta o první nulu. Cennější je výhra v Třinci, řekl

„V koutku duše jsem doufal, že to gól nebude. Ale zároveň jsem nadával, že jsme to ztratili v poslední vteřině. Naštěstí se to přiklonilo k nám. Byla to velká úleva," svěřoval se Pavlát, který v Třinci v této sezoně chytal podruhé a znovu vychytal vítězství.

V prosinci ji střelou od vlastní modré zařídil obránce Čerešnák (3:2), o měsíc a půl později stačil Škodovce jediný gól Gustafa Thorella v přesilovce. „Bylo to jako v play off, rozhodl jeden gól. Kluci zblokovali tolik střel, odvedli hromadu práce," chválil spoluhráče gólman Plzně.

Foto: Vladimír Pryček, ČTK Zleva Petr Vrána z Třince a Petr Kodýtek z Plzně.Foto : Vladimír Pryček, ČTK

Pavlát regulérní gól nepustil, nulu si přesto do statistik kvůli závadě na masce nezapíše. „Vyhákla se mi guma, prasklo to," líčil Pavlát, který se pokoušel společně s obráncem Čerešňákem masku opravit přímo na ledě, nakonec ji ale musel svěřit kustodovi a do branky ve 34. minutě na dvě minutky pustit Miroslava Svobodu.

„Kuba Vais to stihnul provizorně opravit, dochytal jsem s tím druhou třetinu a na třetí už to bylo ready," popisoval Pavlát, který si díky tomu bude muset na premiérové čisté konto v tomto ročníku ještě počkat. „Nic to pro mě neznamená, důležité jsou tři body. Míra Svoboda to tam podržel, měl tam jeden těžký zákrok, jednou mu pomohl s propadnutým pukem perfektním zákrokem Honza Holý. Dobrá práce!" děkoval Pavlát.

Plzeň zahájila kalendářní rok 2022 čtyřmi porážkami, těsné vítězství na ledě obhájce trofeje bylo ale čtvrtým z posledních pěti utkání, ve kterém dokázali bodovat. I proto stále úspěšně hájí čtvrtou příčku před dotírajícími Vítkovicemi. „Jsme rádi za každý bod. Měli jsme bohužel nějakou černou sérii, ale naštěstí jsme to včas zastavili. Kdybychom v sezoně neměli žádný výpadek, tak teď můžeme hrát o první místo. Ale potká to každého. Věřím, že i tahle cenná výhra nám pomůže k tomu, že zase naskočíme na vítěznou vlnu. Musíme ale pořád makat na sto procent. Jak v zápasech, tak hlavně v trénincích," poukazoval Pavlát.

🎥 Souboj Třince doma s Plzní rozhodla jediná branka, o kterou se v polovině utkání postaral Gustaf Thorell 🚨 Hosté vezou z ledu lídra tři body! 🙌🏻 #TELH #TRIvPLZ pic.twitter.com/Km8vlpaQg5 — Tipsport extraliga (@telhcz) January 30, 2022

Utkání v Třinci předcházela oslava rekordu domácího Martina Růžičky, jenž v zápase proti Mladé Boleslavi (7:2) dorovnal klubovou legendu Richarda Krále v počtu extraligových bodů v třineckém dresu. V pátek na ledě Českých Budějovic (4:5 po prodl.) Růžička rekord navýšil na 570 bodů, proti Plzni ale bodově mlčel. „Je to dobrý pocit, protože Martin Růžička je výjimečný hráč. Vždycky je super porazit takového hráče a takový tým, jako je Třinec," zdůraznil 22letý brankář.